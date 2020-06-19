В преддверии Дня медицинского работника, который ежегодно отмечается в третье воскресенье июня, жители города устроили яркое представление на территории городской клинической больницы № 10 Хабаровского края, перепрофилированая под инфекционный госпиталь.
В программе шоу — вокальные и танцевальные номера, которые творческие коллективы краевой столицы посвятили докторам, отблагодарив их за самоотверженную работу. Учитывая, что медики сегодня работают в круглосуточном режиме, концерт прошел прямо у центрального входа в больницу. Со словами признательности к собравшимся обратился заместитель мэра, председатель комитета по управлению Краснофлотским районом города Сергей Ивашкин.
«Врач – одна из самых важных профессий, особенно сейчас, когда бушует пандемия COVID-19. От всей души, от чистого сердца поздравляю вас с праздником, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья!», – поздравил медицинских работников глава района.
Эта запись была опубликована 19.06.2020в 15:55. В рубриках: Общество.
- На хабаровских улицах снова пахнет хлоркой
- Тренировка авиачасти парада Победы состоялась в небе Хабаровска
- Хабаровские рестораторы открывают летние веранды
- Экспорт меда вырос в Хабаровском крае
- В Росреестре посчитали, сколько жилых помещений жители Хабаровского края зарегистрировали за время самоизоляции