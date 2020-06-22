Новые меры поддержки бизнеса внедряют в Хабаровском крае. Предпринимателям из числа МСП теперь доступны микрозаймы на льготных условиях в рамках антикризисной программы «АнтиCOVID». Кредитование организаций из перечня пострадавших отраслей организовал Фонд поддержки малого предпринимательства края.

— Главная цель программы – помощь предприятиям в период выхода из кризисной ситуации, сложившейся в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Предоставление льготных финансовых ресурсов осуществляется по трем направлениям: стартап, развитие бизнеса и поддержка бизнеса. Максимальный срок микрозайма – 2 года, а сумма, в зависимости от направления, — до трех миллионов рублей. Годовая ставка по займу — от 1% до ключевой ставки Центробанка на дату заключения договора. В настоящее время это — 4,5%. Срок рассмотрения — 1 рабочий день, следующий за днем регистрации заявки, — рассказали в региональном министерстве инвестиционного развития и предпринимательства.

Как отметили в ведомстве, для обеспечения микрозайма можно предоставить под залог недвижимость, автотранспортное средство или оборудование. При отсутствии или недостаточной сумме залога возможно поручительство Гарантийного фонда края под минимальную ставку вознаграждения — 0,5% от суммы поручительства. Информацию можно уточнить по номеру бесплатной «горячей линии» для предпринимателей 8 (800) 555-39-09, по телефону 8 (4212) 75-27-77 или через WhatsApp 8 (914) 180-29-03. Подробные условия также размещены на сайте Фонда.