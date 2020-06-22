Президент России Владимир Путин наградил работников медицинских и научных организацией за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении служебного долга. В число удостоившихся государственных наград вошли 43 медика из Хабаровского края. Сотрудники краевой системы здравоохранения получили новые награды — орден Пирогова и медаль Луки Крымского.

Так, орден Пирогова присвоен 36 врачам. Среди них главный врач 10-й городской клинической больницы №10 Александр Калашников. На базе этого учреждения с самого начала пандемии был развернут главный инфекционный госпиталь региона. Для этого в кратчайшие сроки в больнице был мобилизован коллектив из 1230 врачей, 176 из которых специально переучили для работы с COVID-19. За время борьбы с инфекцией в больницу поступило свыше 1,6 тысяч пациентов. Из госпиталя было выписано 940 человек, у 631 из которых был подтвержден диагноз COVID-19. Врачи 10-й больницы смогли подобрать оптимальные схемы лечения и передать свой опыт другим медицинским учреждениям региона.

Еще 7 сотрудников лечебных учреждений края получили медаль Луки Крымского. Это медсестры и фельдшеры, непосредственно оказывавшие медицинскую помощь больным COVID-19.

Награды, присвоенные Президентом РФ, будут переданы в регион в ближайшее время. С полным списком награжденных можно ознакомиться на сайте Президента России.