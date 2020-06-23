По поручению мэра города Сергея Кравчука на них появятся современные светофоры. Речь идет о пересечениях улиц Запарина и Советской, Советской и Калинина, и перекрестке на Совхозной в районе дома № 61. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«К нам поступали обращения граждан по поводу обустройства светофорных объектов в данных точках. По поручению мэра города мы проанализировали аварийность в этих местах. Мониторинг показал, что участки небезопасны как для автомобилистов, так и для пешеходов: здесь часто фиксируются ДТП, поэтому принято решение обустроить на них светофоры. Работы проведем в течение лета», — сообщил заведующий сектором городского управления дорог и внешнего благоустройства Николай Жираков.

Всего в этом году в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хабаровске будет модернизировано 30 проблемных перекрестков в разных районах города: одни обзаведутся светофорами, другие камерами видеонаблюдения, третьи ограждениями и регулирующими знаками. К примеру, работы на пересечении улиц Шеронова и Волочаевской (у входа в «Дендрарий») уже вышли на финишную прямую: здесь установлены дополнительные светофоры и перенесен пешеходный переход, который теперь располагается ближе к улице Ленина. Это сделано для безопасности людей, переходящих Волочаевскую, а также ускорит движения транспорта, выезжающего с Шеронова. Здесь для нанесения разметки использована краска повышенной устойчивости на основе пластика. В этом году в Хабаровске планируется нанести 1300 квадратных метров такой пластиковой разметки. Спецкраску закупили у трех разных производителей — из Смоленска, Бреста и Красноярска, чтобы определить, какой из образцов проявит себя в дальневосточном климате наилучшим образом. Использовать пластик будут на пешеходных переходах и на стоп-линиях.

Всего в этом году дорожникам предстоит «расписать» 44 автотрассы в рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (по мере того, как будет заканчиваться ремонт каждой из них), а также все участки городской улично-дорожной сети, где требуется обновление разметки в рамках текущего содержания объектов транспортной инфраструктуры Хабаровска. Нанесение разметки будет идти до тех пор, пока среднесуточные температуры в Хабаровске не опустятся ниже +10 градусов.