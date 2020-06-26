В избирательной комиссии Хабаровского края подвели предварительные итоги первого дня голосования по поправкам в Конституцию РФ. Всего проголосовало более 40 тысяч избирателей. В их числе около 10 тысяч – вне помещений для голосования. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Традиционно, наиболее активно в крае голосуют в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Комсомольском районах. Менее активно – в Ванинском, Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах. В Хабаровске наиболее высокую явку продемонстрировали жители Кировского и Центрального районов города, — отметил глава краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов.

Он отметил, что в регионе параллельно проходит досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных территориях, в котором участие приняли 3 тысячи 216 человек.

Во всех территориях за ходом голосования, в том числе за соблюдением всех санитарных норм, следят общественные наблюдатели от политических партий и различных организаций. Каких-либо существенных нарушений в первый день зафиксировано не было. Всего в список наблюдателей в крае включен 1 291 человек. В региональной Общественной палате продолжают принимать заявления от потенциальных кандидатов в наблюдатели и проводить их обучение.

К подсчету голосов члены избирательных комиссий смогут приступить только после закрытия всех участков 1 июля. Пока бюллетени для голосования хранятся в специальных сейфах у секретарей УИК.

Напомним, около 30 тысяч человек подали заявления на выбор удобного участка, более 21 тысячи избирателей оповестили членов УИК о голосовании вне участков.