Губернатор края Сергей Фургал сегодня принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Он посетил УИК, расположенный в спортивном комплексе «Галактика».

Глава региона подчеркнул, что беспрецедентные меры, которые предприняты в целях предотвращения распространения коронавируса на участках, абсолютно оправданы, как и решение о проведении голосования с 25 июня по 1 июля. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Самое главное – разделить потоки. Не будет очередей на участках, а жители могут выбрать удобный день и время, чтобы проголосовать. Кроме того, есть стимул сделать это как можно раньше и распорядиться выходным днем – 1 июля по своему усмотрению. Хочу сказать, что безопасность на участках для защиты здоровья наших жителей организована на высоком уровне. Я и в дальнейшем буду следить за тем, как соблюдаются требования к организации голосования, — сказал Сергей Фургал.

Напомним, что в первый день голосования по поправкам в Конституцию РФ в крае проголосовало более 40 тысяч избирателей. В их числе около 10 тысяч – вне помещений для голосования. В досрочном голосовании в отдаленных и труднодоступных территориях участие приняли 3 тысячи 216 человек. За ходом голосования следят больше тысячи общественных наблюдателей. Ранее около 30 тысяч избирателей подали заявления на выбор удобного участка, более 21 тысячи оповестили членов УИК о голосовании вне участков.

К подсчету голосов избирательные комиссии смогут приступить только после закрытия всех участков 1 июля. Пока бюллетени для голосования хранятся в специальных сейфах у секретарей УИК. На участках организована круглосуточная охрана.