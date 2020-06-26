Партия из 28 УАЗов поступила на вооружение краевых учреждений лесного хозяйства Хабаровского края. Автомобили, закупленные в рамках нацпроекта «Экология», будут использоваться в лесничествах для патрулирования тайги. Об этом сообщили в краевом управлении лесами. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Мы получили машины модификации УАЗ автофургон и УАЗ пикап. Они отличаются повышенной проходимостью, что в условиях таежных дорог — самый важный фактор. За годы работы такие автомобили уже хорошо себя зарекомендовали. Обновление парка техники значительно улучшит патрулирование земель лесного фонда, поможет вовремя обнаруживать очаги возгорания и принимать своевременные меры по предотвращению нарушений, — отметил заместитель начальника краевого управления лесами Андрей Петров.

В ближайшее время все 28 автомобилей будут переданы в лесничества региона. Сейчас на балансе учреждений лесного хозяйства края числится 829 единиц спецтехники. Из них 170 единиц – это машины для патрулирования территорий.

Напомним, что ранее по нацпроекту «Экология», который включает в себя региональный проект «Сохранение лесов», Хабаровский край уже получал крупные партии патрульной и лесопожарной техники, а также техники для лесовосстановления. Так, в 2019 году на федеральные деньги регион приобрел сразу 48 единиц спецавтотранспорта.