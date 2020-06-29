С просьбой помочь и разобраться жители поселка городского типа «Заветы Ильича» обратились к депутату Государственной Думы от Хабаровского края Борису Гладких. Обращение депутата уже направлено прокурору Хабаровского края – вопрос взят на контроль.

В поселке городского типа «Заветы Ильича» в Советско-Гаванском районе Хабаровского края нарастает социальная напряженность на фоне строительства крупного универсального морского терминала в поселении на мысу Веселый, в зону размещения которого попадает местный пляж – зона отдыха граждан на перешейке полуострова Меньшикова.

Жители поселка сомневаются в законности строительных работ в водоохранной зоне, а также недовольны тем, что строительная компания вырубила и повредила лесные насаждения, разрушила плодородный растительный слой грунта, а подъездные пути к площадке отсыпала строительным мусором. По имеющейся информации, в настоящее время компания «Порт Дальний» все перечисленные работы и в целом всю деятельность на этом участке проводит не имея соответствующей разрешительной документации, без экологической экспертизы, кроме того, руководство компании не обсуждало планы на строительство с гражданами и общественными организациями, объединениями поселения.

— Инвестиции в строительные объекты, создание потенциальных рабочих мест – это важно для нашего региона, но все проекты необходимо реализовывать в соответствии с действующим законодательством, учитывая уникальность эколого-биологической характеристики территории, ландшафтного разнообразия, и конечно, мнение граждан, чтобы строительство не вызывало недовольство и неудобство жителям населенных пунктов, — комментирует Борис Гладких, депутат Госдумы от Хабаровского края. – В данном случае проверку проведет прокуратура края, но не исключается и тот случай, что подрядчик может продолжить свою работу и после того, как будет привлечен к административной ответственности. В любом случае берем на контроль решение этого вопроса, сделаем все возможное, чтобы данная организация приостановила свою деятельность.