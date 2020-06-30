В Хабаровском крае продолжается голосование по поправкам в Конституцию РФ. За ходом голосования следят 1306 общественных наблюдателей. В их числе представители различных общественных организаций, а также политических партий, которые заявили около 100 наблюдателей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Речь, в частности, идет о региональных отделениях партий «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия», «Яблоко». На участках общественники следят за ходом голосования, а также соблюдением всех предпринятых мер по охране здоровья.

— Голосование в регионе проводится уже пятый день. Чтобы жители активнее принимали участие, допускается возможность голосования не только на участках, но и на придомовых территориях, а также дома. Для этого необходимо направить специальное заявление в участковую комиссию. Всего на голосование вне избирательных участков члены УИК приняли 32 тысячи заявлений, из который более 30 тысяч уже отработаны, — отметили в краевой избирательной комиссии.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ продлится до 1 июля. Избирательные участки работают ежедневно с 8:00 до 20:00.