Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ подвели в Хабаровском крае. Всего на участки с 25 июня по 1 июля пришло 435 тысяч 944 человека (явка 44,24%), из которых 271 тыс. 421 гражданин проголосовали «за» поправки (62,28%). При этом «против» высказались 159 тыс. 662 избирателя (36,64%). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Наиболее активно голосовали жители Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Комсомольского районов, где явка превысила 70%.

В главном управлении внутренней политики правительства края поблагодарили глав городских округов и муниципальных районов края, руководителей органов власти, общественные организации и представителей политических партий за совместную и слаженную работу.

— Теперь можно с уверенностью сказать, что общественные силы Хабаровского края работали как единая команда. Хотелось бы отдельно поблагодарить наших земляков, которые несмотря на существующую угрозу коронавирусной инфекции пришли на избирательные участки и выразили свою гражданскую позицию, еще раз подтвердив, что на хабаровской земле живут неравнодушные люди с высокой гражданской ответственностью, главный приоритет которых – забота о государстве. Две трети жителей Хабаровского края высказались за обновление основного закона России и поддержали инициативы Президента, — отметил начальник главного управления Евгений Слонский.

Особую благодарность он также выразил сотрудникам избирательных комиссий, наблюдателям, а также всем, кто работал ради того, чтобы голосование было честным, комфортным и безопасным.

— Более 1300 общественных наблюдателей, в том числе представители пяти политических партий стояли на страже легитимности и прозрачности избирательного процесса. Важно было не допустить даже малейших нарушений. Отмечу, что на протяжении всего цикла голосования не было подано ни одной жалобы. Мы вместе определили будущее нашей страны и родного края! — подчеркнул Евгений Слонский.