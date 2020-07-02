В Хабаровском крае определены первые участники региональной программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда. В ее рамках сотрудники 15 предприятий, которые пострадали из-за введенных ограничений и были вынуждены временно уменьшить штат своих специалистов, получат выплаты из краевого бюджета. Главное условие – работодателю необходимо вернуть их к рабочему процессу. Сделать это можно за счет организации временных рабочих мест. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Документы на выплаты оформлены на 176 человек в 6 муниципальных образованиях края, которые уже приступили к работе. Это продавцы, водители, кассиры, сотрудники предприятий общественного питания, кондитеры, бухгалтеры, администраторы. В большинстве случаев речь идет о предприятиях туристической индустрии края, общественного питания. Для таких специалистов организованы временные рабочие места. Центры занятости населения края продолжают принимать заявления от работодателей на участие в программе, — отметили в комитете по труду и занятости населения края.

В ведомстве подчеркнули, что государственная поддержка в рамках программы позволит работодателям перераспределить финансовые ресурсы для стабилизации хозяйственной деятельности. Реализация программы будет способствовать снижению рисков увольнения работников и предупреждению роста безработицы в крае, а также обеспечит занятость граждан в наиболее пострадавших отраслях.

Для вхождения в программу есть ряд критериев. Работодатель доложен быть зарегистрирован на сайте «Работа в России», где в личном кабинете необходимо предоставить актуальные сведения об изменении численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением коронавирусной инфекции.

На дату подачи заявления работодатель также должен обеспечить сохранение занятости не менее 80 % работников от штатной численности по состоянию на 1 марта 2020 г.

На выплаты из краевого бюджета направят около 36 млн рублей. Материальную поддержку получат не менее тысячи специалистов. Ее размер зависит от территории проживания. Для работников, проживающих в южных районах Дальнего Востока, это 15 770 рублей в месяц. Специалисты, проживающие в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, получат 18 200 рублей в месяц. Работники, занятые в районах Крайнего Севера — 20 620 рублей в месяц. Выплату можно получить не более чем за два месяца.

Напомним, что необходимость разработки региональной программы продиктована непростой ситуацией на рынке труда. С марта 2020 года хозяйственная деятельность многих работодателей приостановлена, нарушена или осложнена из-за ограничений, введенных в целях недопущения распространения коронавируса. В наиболее сложном положении оказались специалисты, которые находятся в отпусках без сохранения заработной платы либо в простое.