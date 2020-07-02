Новоявленный некрополь расположен рядом с Матвеевским кладбищем и состоит из двух участков площадью в 40 и 20 гектаров. Покупка этой земли обошлась муниципалитету в 122 миллиона рублей.

Приобретение весьма дорогостоящее, но крайне важное для краевой столицы, испытывающей в последнее время проблемы с количеством свободных мест для захоронения усопших хабаровчан. Да, на сегодняшний день в Хабаровске имеется 6 погостов, но в полном объеме функционирует уже не все.

Напомним Центральное кладбище площадью в 179,5 га: сейчас на нем осуществляются только родственные захоронения на местах в уже существующих оградах, в среднем там ежегодно хоронят по 2,5 тысячи человек. Матвеевское — площадью в 52,9 га – функционирует в полном объеме, но свободного пространства на нем хватит максимум на год, так как изрядная часть территории занята крематорием и ритуальным комплексом. Погост, расположенный за селом Анастасьевка, площадью в 13,4 га – также действующий, однако он предназначен исключительно для захоронения усопших, не востребованных родственниками. Еще три кладбища – в поселке Березовка (7,2 га), в районе базы КАФ (6,1 га) и на улице Баррикадной в микрорайоне Красная речка (3,2 га) – закрыты, но находятся на содержании муниципалитета. На Краснореченском кладбище родственные захоронения еще разрешены: в среднем там хоронят по 2-3 десятка человек в год.

Приобретенный городом земельный участок общей площадью в 60 га, с учетом динамики смертности в Хабаровске, решит проблему с местами под захоронения на 30 лет, а, может быть, и на более долгий срок, так как в последнее время хабаровчане все чаще отказываются от традиционного способа погребения своих родных в пользу кремации. В эксплуатацию ново-Матвеевское кладбище планируется ввести в следующем году.

«Сейчас полным ходом идет процесс согласования с «Центром эпидемиологии и гигиены», чтобы мы убедились в том, что новый участок полностью соответствует требованиям 8-го Федерального Закона «О погребении и похоронном деле», — сообщил начальник производственного отдела городского управления ЖКХ Андрей Гайфулин.

Как и в случае с действующим Матвеевским кладбищем, на внешний вид нового погоста окажет большое влияние расположенный неподалеку хабаровский аэропорт.

«Близость воздушной гавани не позволяет высаживать на территории кладбища крупные деревья, чтобы избежать большого скопления птиц. Также будет исключена установка массивных оград и металлических памятников, способных помешать работе авиационного оборудования», – отметил Гайфулин.

Занимаются коммунальщики и согласованием требований к будущему некрополю с представителями религиозных объединений города — чтобы он соответствовал традициям различных конфессий.