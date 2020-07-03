На нем он планирует построить жилую высотку. Аукцион состоялся сегодня в Хабаровской мэрии. С «молотка» ушел надел площадью в 1,8 гектара, с прекрасным видом на Амур, расположенный в центре города – на улице Пионерской, напротив торгового центра «Броско Молл».

Стоит отметить, что эта земля – с историей. Все началось еще в 2016 году, когда по итогам открытого аукциона участок был предоставлен компании из Китайской Народной Республики — ООО «Универсальная строительная компания». Она арендовала его под жилищное строительство за 45 миллионов 212 тысяч рублей в год. Зарубежный застройщик планировал возвести современный жилой комплекс, но к работам так и не приступил: он даже не обратился в муниципалитет за разрешением на строительство. Дальше – больше: компания накопила изрядные долги по арендной плате. Учитывая, что ситуация усугубляется, а отличная земля простаивает без дела, мэрия расторгла договор с компанией в одностороннем порядке

(напомним: «Городу есть, что построить на этих площадях: земля должна «работать» и приносить пользу жителям», — дал некоторое время тому назад установку городскому департаменту архитектуры мэр Хабаровска Сергей Кравчук).

Но такой оборот застройщику не понравился: он обратился в суд и обжаловал решение муниципальных властей. Дело прошло всю судебную цепочку – арбитраж, апелляции, а в июне точку в нем поставил Верховный Суд Российской Федерации, принявший все решения в пользу администрации Хабаровска – договор с недобросовестным застройщиком был расторгнут окончательно и бесповоротно, а земля была вновь выставлена на аукцион, который и состоялся сегодня.

Как рассказал начальник отдела городского департамента архитектуры и землепользования Иван Стицкий, стартовая цена лота составила – 10 миллионов 924 тысячи рублей. За него боролись семеро участников: по одной компании из Владивостока и Благовещенска, 4 хабаровских застройщика и 1 одно физическое лицо (хабаровчанин). Торги шли в рекордном темпе. За четверть часа цена лота взлетела до 41 миллиона 474 рублей. Именно за такую сумму земля досталась победителю аукциона – им стал житель города Хабаровска. Теперь он получил право аренды этого участка сроком на 7 лет под строительство жилого комплекса высотой в 9 этажей и выше.

«Надеемся, что этот застройщик окажется добросовестнее предыдущего – использует землю по назначению и все-таки построит на ней заявленный дом», — отметил Иван Стицкий.

После подписания договора на аренду земли, новому владельцу нужно будет получить разрешение на строительство и приступать к реализации проекта– 84-х месяцев для возведения высотки ему вполне хватит.

Как отметил Иван Стицкий, работа по расторжению мэрией договоров с недобросовестными застройщиками и безответственными арендаторами будет продолжаться. Все возвращенные городу участки вновь выставят на аукционы или используют для реализации в Хабаровске многочисленных социальных программ.