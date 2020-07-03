Жителям региона, работодателям и учреждениям всех форм собственности необходимо ответственно относиться к соблюдению санитарных норм и правил. Об этом говорилось сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое прошло под руководством губернатора Сергея Фургала.

По последним данным, в Хабаровском крае зарегистрировано 4385 случаев COVID-19. Как сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева, более 60% случаев заболевания приходится на трудоспособных граждан в возрасте от 30 до 55 лет. Чтобы избежать дальнейшего подъема заболеваемости очень важно соблюдать все санитарные меры безопасности, как дома, так на работе и в общественном транспорте.

— У нас сегодня одна цель, одна задача: не допустить резкого всплеска COVID-19. Мы не требуем ничего сверхъестественного от работодателей, владельцев магазинов или перевозчиков. Если кто-то не понимает опасности ситуации, то такие предприятия и организации мы будем закрывать. Поэтому необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима, особенно в торговых центрах и магазинах, а также в общественном транспорте, а гражданам без индивидуальных средств защиты отказывать в предоставлении услуг. Жителей региона я прошу ответственно относиться к своему здоровью, не забывайте надевать маски, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, соблюдать социальную дистанцию — подчеркнул Сергей Фургал.

Губернатор поручил сформировать группы, которые в ежедневном режиме будут осуществлять проверки учреждений на соблюдение карантинных мероприятий. Подключить к этой работе сотрудников краевого управления Роспотребнадзора и правоохранительные органы.

Отметим, что состоянию на 2 июля в Хабаровском крае за сутки было выявлено 86 новых случаев заболевания COVID-19. 2200 человек выздоровели (+18 за сутки), 29 пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней. В итоге на лечении сейчас находятся 2157 человек, которые наблюдаются в инфекционных госпиталях или в амбулаторных условиях.