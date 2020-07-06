Проект по созданию в крае современного деревообрабатывающего комплекса вышел на финальный этап. Инвесторы получили финансовую поддержку на дальнейшее развитие предприятия. Для реализации третьего этапа Российского фонд развития промышленности выделит ООО «Восточная торговая компания» 47 млн рублей, общая стоимость работ составит порядка 100 млн рублей.

— Совместное финансирование проекта дает возможность предприятию увеличить ассортимент, предложить российским и зарубежным партнерам высококачественную продукцию деревообработки собственного производства, отвечающую международным стандартам качества. В этом году при содействии Краевого агентства инвестиций и развития Хабаровского края мы установили деловые контакты с представителями крупных компаний стран АТР, — сообщил председатель правления ООО «ВТК» Василий Ганченко.

В итоге уже к следующему году планируется открыть новые линии по производству одноразовой биоразлагаемой посуды, шпона лущеного, топливных брикетов «пини-кей». Благодаря объединению 17 компаний, которые обеспечивают заготовку, вывоз, переработку и продажу лесоматериалов, удается значительно минимизировать производство.

Напомним, проект создания комплексного деревообрабатывающего предприятия в регионе включает 3 этапа, работа ведется на двух производственных площадках: в Советской Гавани и в районе им. Лазо. Завершением второго этапа стал запуск производства фанеры в поселке Хор. За время реализации проекта предприятие наладило выпуск более 150 тыс. куб. м пиломатериалов в год разного ассортимента и порядка 20 тыс. тонн пеллетов и древесного угля.