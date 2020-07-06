Карать нарушителей по всей строгости не стали: инспекторы ограничились профилактическими беседами с ними. Как сообщили в городском управлении торговли, в ходе рейда проверяющие посетили 41 предприятие в районе переулка Трубного. Основные нарушения, которые они зафиксировали – неправильное ношение масок работниками и отсутствие санитайзеров на видных местах торговых залов.

«Маски продавцы носят, спустив на подбородок, что абсолютно неправильно — в этом случае они ни от чего не защищают. При нашем появлении работники торговых предприятий сразу же надевают их, как нужно. Так как нарушения устраняются на месте, вы проводим с ними профилактические беседы. Отдельно отмечу, что многие покупатели, игнорирующие масочный режим, довольно агрессивно реагируют на наши замечания, отвечая, что их здоровье – это их личное дело, а маски, мол, не помогают. В этом случае, позиция руководство предприятия должна быть жесткой – таких покупателей нужно провожать за пределы торговых залов без какой-либо полемики, так как положение дел с заболеваемостью COVID-19 в Хабаровске остается напряженным», — сообщила заместитель начальника отдела торговой политики мэрии Марина Троскалевская.

Также она отметила, что рейды по соблюдению масочного режима в Хабаровске будут продолжаться до улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Они проводятся во всех районах краевой столицы и в будни, и выходные дни. Всего с 20 мая текущего года было проверено 1768 хабаровских предприятий торговли и общепита, выявлено 176 нарушений, составлено 12 протоколов об административном правонарушении, руководители 19 предприятий были приглашены на личные беседы в городское управление торговли.