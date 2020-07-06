Услугу по приятному гастрономическому времяпрепровождению хабаровский общепит смог предоставить хабаровчанам и гостям краевой столицы, благодаря упрощенному порядку открытия уличных кафе, принятому мэрией.

Насколько эффективным и востребованным у рестораторов оказалось это решение обсудили на совместном заседании Ситуационного центра и городского Совета по предпринимательству, состоявшемся в минувшую пятницу. Напомним, что 19 июня было принято постановление мэрии, которым был утвержден временный порядок размещения сезонных площадок, примыкающих к стационарным объектам общественного питания, на весенне-летний период 2020 года. О том, как он действует, рассказала заместитель начальника городского управления торговли, питания и бытового обслуживания Ольга Щетинина.

«После поступления заявления от хозяйствующего субъекта проводится осмотр места размещения на предмет возможности установки сезонной площадки с участием специалистов нашего управления, комитетов по управлению районами и департамента архитектуры. Если такая возможность есть, готовится акт осмотра места размещения, который направляется в районные комитеты для дальнейшего заключения договора, после чего площадка устанавливается и проводится ее приемка. Все эти шаги делаются в кратчайшие сроки», — сказала она.

По словам Ольги Щетининой, от предпринимателей на сегодняшний день поступило 13 заявлений. По одному из них дан отказ, поскольку заявленная территория не соответствует установленным критериям – не примыкает к стационарному предприятию общественного питания. По 10 заявлениям уже заключены договоры с комитетом по управлению Центральным районом, два — пока в работе. 9 площадок уже установлены, еще одна – на стадии установки. Как отметил в ходе заседания председатель городского Совета по предпринимательству Андрей Веретенников, разработанный в Хабаровске временный порядок, взяли на вооружение в Комсомольске-на-Амуре, и будут использовать на своей территории.

Сегодня в Хабаровске работает более 40 сезонных площадок, примыкающих к стационарным объектам общепита. Часть из них размещена в общеустановленном порядке на землях муниципалитета, часть – в соответствии с временным порядком, и еще около 17-ти – на частных территориях. Как ранее отмечали хабаровские рестораторы, возможностью открыть у себя летние веранды располагает сегодня приблизительно треть предприятий местного общепита. Благодаря упрощенному порядку, принятому мэрией, в ближайшее время принять гостей смогут около двухсот площадок.