Более 60 нелегальных мусорных свалок выявлено в Хабаровском крае с начала этого года. Таковы результаты работы главного управления регионального госконтроля и лицензирования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами. По данным ведомства, за первое полугодие было возбуждено 97 административных дел, из них 32 рассмотрены, остальные находятся в процессе работы. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было возбуждено только 39 дел. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Главным управлением за 6 месяцев работы проведено 98 рейдов по выявлению несанкционированных свалок. Работа ведется как специалистами ведомства самостоятельно, так и совместно с представителями прокуратуры. В итоге выявлено 62 места, где нелегально складируются бытовые и отходы производства, общая площадь свалок превысила 8,2 гектара. 2 свалки ликвидированы нарушителями, еще 6 – органами местного самоуправления, отметили в главном управлении.

Напомним, за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировке, обработке, утилизации или обезвреживании отходов предусмотрен административный штраф. Взыскание для граждан составляет от 1 000 до 2 000 рублей, для должностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей. Более серьезные суммы грозят предпринимателям: для лиц, без образования юридического лица — от 30 000 до 50 000 рублей или приостановка деятельности до 90 суток, юридическим лицам — от 100 000 до 250 000 рублей или прекращение деятельности сроком до 90 суток.

Главное управление продолжит проводить рейдовые мероприятия и совместные выезды с представителями Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры края на постоянной основе.