В ходе ежегодного отчета перед депутатами Законодательной Думы края губернатор Сергей Фургал рассказал о работе строительной отрасли региона. В числе приоритетных задач — возведение объектов социальной инфраструктуры. Такие стройки составили основу регионального плана капитального строительства на 2020 год. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, строительство объектов в крае не остановлено. Сохранение финансирования краевых и муниципальных объектов в текущих условиях – реальная поддерживающая мера для экономики. На 2020 год – почти 17 млрд. рублей. В 2019 году мы ввели 23 объекта. Задача 2020 года – ввести в эксплуатацию 31 объект. Речь идет о школах, детских садах, объектах спорта и здравоохранения, — отметил Сергей Фургал.

Большое внимание уделяется строительству и проектированию новых объектов здравоохранения, а также дошкольных учреждений.

В своем выступлении губернатор сделал акцент на развитии жилищного строительства. Одна из главных проблем — отсутствие площадок с подведенными коммуникациями, в результате чего застройщикам приходится нести дополнительные издержки. При этом в число приоритетных территорий под жилищную застройку в регионе вошло сразу несколько крупных площадок. Это микрорайоны «Ореховая сопка», «Строитель», участки в районе улиц Аэродромной, Локомотивной, переулка Брянский.

Губернатор отметил, что в целях стимулирования прихода инвесторов в отрасль, увеличения темпов жилищного строительства и решения инфраструктурных проблем, правительство края планирует выйти с инициативой в Минвостокразвития РФ по распространению режима ТОСЭР на проекты комплексной жилищной застройки.

Сергей Фургал также подчеркнул, что на особом контроле у правительства края остается проблема обманутых дольщиков.

В прошлом году введены в эксплуатацию 11 «проблемных» объектов жилищного строительства, исполнено 1 037 договоров долевого участия.

В этом году уже введены в эксплуатацию 2 долгостроя в Хабаровске. До конца года планируется завершить строительство 7 проблемных объектов на 25 тысяч квадратных метров.