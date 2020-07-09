Сергей Иванович Фургал (род. 12 февраля 1970, Поярково, Амурская область) — российский политический деятель. Губернатор Хабаровского края с 28 сентября 2018 года.

Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI, VII созывов (2007—2018). Председатель комитета Государственной думы VI созыва по охране здоровья (2015—2016), в VII созыве занимал пост первого заместителя председателя комитета (2016—2018). Депутат Законодательной думы Хабаровского края IV созыва на непостоянной основе (2005—2007). Магистр экономики.

9 июля 2020 года задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств и покушения на убийство в 2004—2005 годах.

В 1992 году окончил Благовещенский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». С 1992 по 1999 год работал в Поярковской центральной районной больнице на должностях врача-терапевта и врача-невролога.

Затем занялся бизнесом. Сперва, в 1990-е годы, это был импорт китайских товаров народного потребления. Затем — торговля лесоматериалами.

Финансировал работу и развитие хабаровского регионального отделения ЛДПР.

В 2000 году — генеральный директор ООО «Алькума» (торговля лесоматериалами), затем — генеральный директор ООО «Миф-Хабаровск».

К середине 2005 года Сергей Фургал являлся генеральным директором ООО «МИФ-Хабаровск» (сбор лома черных металлов), членом ЛДПР. Был координатором Хабаровского регионального отделения ЛДПР с 2005 по 2011 год.

С 2006 года вплоть до избрания депутатом Госдумы в 2007 году — начальник дальневосточного филиала Государственной экспертизы проектов МЧС России.

С 2005 по 2007 год — депутат регионального парламента Хабаровского края, а с 2007 по 2018 год — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В 2010 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, защитил степень магистра экономики по направлению «Государственное и региональное управление».

Депутат думы Хабаровского края

В октябре 2005 года партией ЛДПР был выдвинут общекраевой список кандидатов в депутаты Законодательной думы Хабаровского края четвёртого созыва, где Сергей Фургал шёл первым номером.

На состоявшихся 11 декабря 2005 года выборах, которые проходили по смешанной системе (13+13), список ЛДПР набрал 11,56 % голосов , партия получила два мандата, один из которых и получил Фургал (вторым депутатом от ЛДПР стал Николай Мистрюков). Был депутатом на непостоянной основе.

В 2006 году назначен начальником дальневосточного филиала федерального казенного учреждения «Государственная экспертиза проектов МЧС России» и занимал эту должность вплоть до избрания депутатом Госдумы в 2007 году.

Депутат Государственной Думы

Осенью 2007 года Сергей Фургал вошёл в список ЛДПР на выборах в Государственную Думу пятого созыва (№ 1 в региональной группе № 79 Хабаровский край). На состоявшихся 2 декабря 2007 года выборах, которые проводились по пропорциональной системе, в Хабаровском крае ЛДПР получила 13,39 % при 8,14 % по России. В итоге Фургал был избран депутатом по списку ЛДПР. В Госдуме пятого созыва занимал должность заместителя председателя комитета по делам федерации и региональной политики.

После избрания депутатом Госдумы Фургал сохранил за собой пост руководителя Хабаровского краевого отделения ЛДПР, однако деятельность регионального отделения ЛДПР стала малозаметна.

Осенью 2011 года Сергей Фургал вошёл в список ЛДПР на выборах в Государственную Думу шестого созыва (№ 1 в региональной группе № 33 Хабаровский край, Сахалинская область, Еврейская автономная область). На состоявшихся 4 декабря 2011 года выборах, которые вновь проводились по пропорциональной системе ЛДПР в Хабаровском крае получила 19,82 % при 11,68 % по России. Фургал был снова избран депутатом по списку ЛДПР.

С осени 2015 года по осень 2016 года занимал должность председателя думского комитета по охране здоровья. Занимавший эту должность перед Фургалом депутат от ЛДПР Сергей Калашников был назначен сенатором от Брянской области. В шестом созыве этот думский комитет в результате договорённости между партиями был отдан ЛДПР. С 5 октября 2016 года, согласно информации на сайте комитета Госдумы по охране здоровья, является первым заместителем председателя комитета.

В марте 2016 года предложил обязать выпускников медицинских вузов отработать по распределению в определённой больнице или поликлинике от трех до пяти лет.

Летом 2016 года был выдвинут партией ЛДПР выборах в Государственную Думу седьмого созыва по Комсомольскому одномандатному округу № 70. По словам кандидата на должность депутата Госдумы от этого округа, предпринимателя Геннадия Мальцева, ещё до выборов округ называли договорным и согласованным под Сергея Фургала, так как «Единая Россия» не выдвинула своего кандидата. На выборах Фургал получил большинство голосов (39,9 %), опередив кандидата от КПРФ Вадима Воеводина и был избран депутатом Государственной Думы седьмого созыва.

Губернатор Хабаровского края

Выборы губернатора

Дважды баллотировался на пост губернатора Хабаровского края: в 2013 и 2018 годах.

В 2013 году Фургал был выдвинут партией ЛДПР кандидатом в губернаторы Хабаровского края. На состоявшихся в единый день голосования 8 сентября 2013 года выборах набрал 19,14 %, проиграв единороссу Вячеславу Шпорту (63,92 %). Явка на выборах составила 33,88 %.

Принимал участие в выборах губернатора Хабаровского края, состоявшихся в единый день голосования 9 сентября 2018 года. По итогам первого тура вышел во второй вместе с единороссом Вячеславом Шпортом (35,62 %) с результатом 35,81 %, в абсолютных числах опередив его на 675 голосов избирателей. Во втором туре, состоявшемся 23 сентября 2018 года, одержал победу: в утверждённых избиркомом Хабаровского края результатах голосования Фургал победил Шпорта с большим отрывом — 69,57 % против 27,97 %. Явка избирателей в первом туре выборов составила 36,09 %, во втором — 47,49 %.

26 сентября 2018 года избиркомом Хабаровского края Фургал признан избранным губернатором Хабаровского края. В тот же день он послал в Государственную Думу заявление о снятии с себя полномочий депутата, так как должность парламентария и главы субъекта федерации по закону несовместимы.

Торжественная церемония вступления в должность губернатора состоялась 28 сентября 2018 года, а его депутатские полномочия являются прекращёнными с 26 сентября в соответствии постановлением Госдумы.

В октябре 2018 года по личному распоряжению Фургала были приостановлены сомнительные, по его мнению, госзакупки, суммарная трата на которые составила бы 150 млн рублей. Кроме того, по решению Фургала была выставлена на продажу правительственная яхта Хабаровского края, которая находилась на балансе краевой администрации около 8 лет. Её содержание обходилось бюджету региона в 600 тысяч рублей в год. Как пояснили в краевом правительстве, Фургал «посчитал яхту ненужным приобретением и поручил продать её», в феврале 2019 года яхта была выставлена на торги.

В декабре 2018 года Фургал подписал постановление (вступило в силу 1 января 2019 года), которое вводит новый порядок расчёта доплат бывшим госслужащим и депутатам регионального парламента — их пенсии станут меньше как минимум в два раза в зависимости от случая. Этот шаг позволит сэкономить 9 миллионов рублей в год.

24 декабря 2018 года Фургал заявил, что намерен добиваться предоставления Хабаровску статуса города федерального значения. Предложение вызвало бурное обсуждение среди жителей региона и дальневосточных экспертов, однако никакого продолжения этот вопрос не получил.

29 января 2019 года Фургал, отвечая на вопрос, будет ли он возглавлять список ЛДПР на осенних выборах в краевую Законодательную думу, как это в отношении списка «Единой России» делал бывший губернатор края Вячеслав Шпорт, сказал:

Я не буду возглавлять никакие списки, скажу Вам даже больше — я полностью устраняюсь от выборов и не буду ни за кого агитировать. Я не хочу ни за кого брать на себя ответственность. <…> У меня в правительстве много [людей] из разных партий, но все знают, что Правительство Хабаровского края вне политики. Нам нужно решать вопросы ЖКХ, строительства, дорог и так далее. То есть правительство и губернатор не должны заниматься политикой, это неправильно. Политикой должны заниматься депутаты [Законодательной думы]. <…> На сегодняшний день, пока я являюсь губернатором Хабаровского края, для меня существует единственная партия — Хабаровский край. <…>

В феврале 2019 года Фургал, комментируя появившиеся в информационном пространстве слухи о своей месячной зарплате размером в 1 млн рублей, ответил, что «сократил свою зарплату значительно, в разы», и она стала равняться около 400 тыс. рублей в месяц. По сообщениям СМИ в мае 2018 года, когда пост губернатора Хабаровского края занимал проигравший осенью 2018 года выборы Вячеслав Шпорт, официальная зарплата губернатора края до избрания Фургала на должность действительно была больше в несколько раз и составляла около 1,4 млн рублей в месяц.

В феврале 2019 года Фургал сообщил о том, что экономия бюджетных средств за счёт сокращений подведомственных региональным властям учреждений и чиновников составит до 1,2 млрд рублей в год. Тогда же Фургал заявил о том, что власти края намереваются сократить государственный долг региона с 49,1 млрд в январе 2019 года до 30 млрд рублей к 2025 году. По его словам, Хабаровский край «не делает новых заимствований, а старые гасятся». Региону, по словам Сергея Фургала, необходимо «увеличить собственные доходы на 30—35 млрд, госдолг предполагается сократить до 28—30 млрд — это для нас комфортно». Информационные агентства отмечали, что, по данным краевого министерства финансов, в феврале 2019 года государственный долг Хабаровского края составляет 48,7 млрд рублей (в январе составлял 49,1 млрд руб.) — за месяц регион отдал долгов на 350 млн рублей.

В начале марта 2019 года Законодательная дума Хабаровского края принимает два закона об ограничении полномочий губернатора. 1 марта Законодательная дума региона принимает законы о внесении изменений в Устав Хабаровского края. Первый — в части изменений полномочий губернатора края — отныне он должен будет согласовывать с краевой Думой кандидатов на некоторые должности в правительстве. Второй закон устанавливает норму, запрещающую главе региона вносить поправки в законопроекты, уже прошедшие в Законодательной думе второе чтение.

Кроме того, депутаты исключили из Устава края упоминание о том, сколько членов региональной думы избираются по одномандатным спискам, а сколько — по партийным (ранее 18 — по одномандатным, 18 — по партийным). Необходимость внесения изменения авторы законопроекта мотивировали тем, что такая норма уже есть в избирательном законодательстве края.

Закон Хабаровского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Хабаровского края» от 30.10.2013 г. был принят Законодательной думой V созыва, полномочия которого истекли осенью 2014 года, спустя несколько месяцев после избрания губернатором Вячеслава Шпорта. В статье 3 этого закона отменялась обязанность губернатора вносить на рассмотрение Думы кандидатуры в правительстве, а также отменялась возможность вынесения краевой Думой импичмента губернатору и тем членам правительства, в утверждении которых она принимала участие. Законом, принятым 1 марта 2019 г., Законодательная дума буквально отменила статью 3 закона от 2013 года.

В середине марта 2019 года Фургал утвердил запрет в отношении всех членов краевого правительства, за исключением трёх первых заместителей главы правительства, на полёты в командировки бизнес-классом за счёт бюджетных средств региона. В соответствии с принятыми изменениями, членам регионального правительства за бюджетные средства разрешается летать в командировки только эконом-классом. По словам Сергея Фургала, «чиновникам летать бизнес-классом за бюджетный счёт — несправедливо» по отношению к жителям края.

На своей пресс-конференции 4 апреля 2019 года Фургал, в частности, отверг предположения о влиянии накануне задержанного по делу о хищении в Роснефти бывшего губернатора Хабаровского края (1991—2009), полномочного представителя президента России в ДФО (2012—2013) Виктора Ишаева. Несколько ранее в сети появилась информация о том, что Ишаев рекомендовал Фургалу кандидатов на той или иной пост в краевом правительстве и давал губернатору указания по ведению политики в регионе и по этой причине в команде Фургала появились заместители главы края Игорь Аверин и Владимир Хлапов. 6 февраля 2019 года выполнение долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре был раскритиковано вице-премьером — полномочным представителем президента России в ДФО Юрием Трутневым. Местные СМИ заявляли о неосвоении суммы, выделенной на строительство и модернизацию объектов в рамках долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре, в 426 млн рублей.

30 мая 2019 года, выступая перед краевой Законодательной думой Фургал сказал, что в связи с неосвоением выделенных на реализацию долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре средств за 2018 год, Хабаровский край вернул в федеральный бюджет России 571 млн рублей.

7 мая 2019 года Фургал поручил уполномоченной комиссии краевого правительства разработать план по сокращению на региональных чиновников на 15 %. По его словам, «подведомственные учреждения занимают шикарные здания, сооружения, [чиновники] летают бизнес-классом, ездят на дорогих машинах».

На выборах в Законодательную думу Хабаровского края, прошедших в единый день голосования 8 сентября 2019 года по избирательной системе 12 депутатов по партийным спискам и 24 по одномандатным округам, победу одержала ЛДПР. По партийным спискам ЛДПР получила 56,12 % голосов избирателей, а в одномандатных округах от партии избрались 22 депутата, тем самым партия получила 30 из 36 мандатов в краевом парламенте. Кроме того, на дополнительных выборах депутата Государственной Думы по Комсомольскому одномандатному округу № 70, депутатское место от которого стало вакантно после вступления Сергея Фургала в должность губернатора Хабаровского края, победил кандидат от ЛДПР Иван Пиляев, набрав 39,12 % голосов, также кандидаты от ЛДПР получили 34 из 35 мест в Хабаровской городской думе. Ряд анонимных источников информационных агентств в партии «Единая Россия» и различных экспертов связывали победу ЛДПР на выборах в краевой парламент и муниципальные собрания с тем, что губернатор Хабаровского края является представителем ЛДПР, существует неприязнь и обида среди населения на «Единую Россию»

Уголовное дело

9 июля 2020 года в отношении Сергея Фургала возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей в 2004—2005 годах. Губернатора задержали в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ.