В министерстве строительства края состоялась презентация проекта крытого футбольного манежа в Хабаровске. В «роуд шоу» в режиме онлайн приняли участие представители подрядных и саморегулируемых организаций, до которых доведена информация о технико-экономических показателях объекта, сроках строительства, сметной стоимости, основных требованиях к участникам закупки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Полученная информация позволит строительным организациям лучше подготовиться к конкурсным процедурам.

Конкурс планируется объявить до конца июля. После проведения всех процедур государственный контракт стоимостью около 551,3 млн рублей планируется заключить в конце августа. Строительство будет завершено осенью 2022 года.

Крытый манеж возведут в районе улицы Павла Морозова на площадке рядом с краевым центром хоккея «Амур». Таким образом, в Хабаровске будут созданы условия для круглогодичных занятий футболом, в том числе для детей из спортивных школ. Площадь объекта по проекту – почти 9 тысяч квадратных метров. Помимо футбольного поля в здании будут размещены функциональные помещения.

Средства на строительство выделены в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни».