По итогам рейда в ТЦ «Юбилейный», который накануне провели специалисты городской администрации совместно с сотрудниками УВД, директоров бутиков пригласили на беседу в управление торговли: специалистами были выявлены 11 нарушений масочного режима. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
К уже традиционным – неправильное ношение масок и отсутствие санитайзеров в торговых точках — добавились новые.
«Продавцы не смогли объяснить, где у них находится журнал для обязательного измерения температуры, затруднились рассказать, как часто они проводят санитарную обработку помещения и как люди соблюдают социальную дистанцию (мол, они отмеряют ее шагами). Мы пригласили руководителей таких предприятий на беседу. Необходимо чтобы они разъяснили своим сотрудникам все правила работы в условиях пандемии», — рассказала заместитель начальника отдела торговой политики администрации Хабаровска Марина Троскалевская.
Также в ходе рейда проверяющие отметили, что ряд торговых точек в ТЦ «Юбилейный» в рамках постановления правительства Хабаровского края № 252 «О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» может работать только если в перечне продукции, представленной на прилавках, есть товары первой необходимости. Однако такие товары в этих магазинах обнаружены не были. Такое нарушение также станет предметом разговора с руководителями предприятий.
Рейды по соблюдению масочного режима в Хабаровске продолжатся и дальше. Они проводятся в разных районах города в будни и выходные.
Эта запись была опубликована 09.07.2020в 15:16. В рубриках: Общество.
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