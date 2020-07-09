Как сообщили в городском управлении дорог и внешнего благоустройства, все фонтаны краевой столицы заработали в штатном режиме после длительного простоя, вызванного пандемией COVID-19. Оборудование комплексов было готово к новому сезону еще в апреле, однако ограничения, обусловленные распространением коронавируса, внесли коррективы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Все фонтаны, которые обслуживает муниципалитет, запущены. Они работают в привычном для горожан режиме – как и в прошлые годы, но люди, пожелавшие, к примеру, посмотреть светомузыкальное шоу на прудах, должны соблюдать все противоэпидемические требования: выдерживать социальную дистанцию, не нарушать масочный режим», — рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко.

Фонтаны на привокзальной площади работают с 10 до 22 часов все дни, кроме четверга. Фонтан у кинотеатра «Дружба» по средам и пятницам работает с 15 до 22 часов, а в выходные дни – с 11 до 23 часов. Режим работы фонтанов на хабаровских городских прудах — среда, пятница, суббота и воскресенье с 20 до 21 часа и с 22 до 23 часов. Световое лазерное шоу можно увидеть там по пятницам и субботам в 22:30.

Напомним, что этот светомузыкальный фонтанный комплекс — своеобразная визитная карточка краевой столицы, которая уже девять лет радует горожан и приезжих. Он один из самых больших не только в России, но и в Европе, рекордный по своим характеристикам: для его работы нужно 27 тысяч кубометров воды, 148 форсунок, 320 светильников, 45 шкафов управления подсветкой и 31 насос. Общая длина комплекса достигает 220 метров, а высота струи центрального фонтана – 35 метров.