Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала будет стимулировать избирателей голосовать за ЛДПР, поскольку глава региона за время нахождения у власти сделал всё для благополучия простых граждан, считает Владимир Жириновский

ЛДПР будет защищать губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил Владимир Жириновский. Его задержание, по мнению политика, связано с принадлежностью к оппозиционной партии, а также с хорошими результатами на посту главы региона. Лидер ЛДПР также назвал задержание некорректным. Об этом передает NewsKhab.ru с ссылкой на ЛДПР.

«Зачем наручники, зачем спецназ, разве нельзя было нормально его вызвать для дачи объяснений? Это губернатор, он никуда не сбежит. А его силовики в машину, голову нагибают. А ведь глава региона — лицо неприкосновенное. В Хабаровском крае для блага простых жителей было сделано многое, намного больше, чем при прежнем губернаторе, экономика развивалась. И его убрали, такая вот кадровая политика в отношении губернаторов от ЛДПР. К чему это приведёт? К ухудшению положения в масштабах всей страны. Впереди будут голод, безработица. Пусть избиратели Хабаровского края видят, что Фургал был лучший губернатор за всю историю региона.

Фракция ЛДПР встала на его защиту. Будем участвовать во всех выборах, добиваться победы. Я уверен, что арест Фургала простимулирует избирателей всей страны голосовать за ЛДПР. Мы и дальше будем работать на благо России», — подчеркнул Владимир Жириновский.