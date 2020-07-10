Фракция ЛДПР в Государственной Думе встала на защиту губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Владимир Жириновский подчеркнул, что считает его лучшим руководителем региона

1. Фургал избирается на высшие должности далеко не первый раз. В 2005 году он успешно баллотировался в Хабаровскую краевую Думу. С 2007 года трижды становился депутатом Госдумы. В 2018 году он избрался губернатором Хабаровского края. Каждый раз все кандидаты на такие высокие должности проходят тщательную проверку в правоохранительных органах. С начала 2000-х по негласному правилу любые лица, имевшие любые связи с криминалом или судимость, категорически не допускаются к выборам. Об этом передает NewsKhab.ru с ссылкой на ЛДПР.

Более того, мы сами всегда запрашиваем информацию в правоохранительных органах и ЦИК на всех наших кандидатов, чтобы вовремя убрать из списка человека, связанного с криминалом, чтобы он не отбросил тень на ЛДПР. И ни разу за все эти годы мы не получили никаких сигналов относительно Фургала.

2. С 2019 года идёт упорная борьба за завод «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре. Это крупнейший налогоплательщик Хабаровского края, который платил ежегодно в бюджет 3 миллиарда рублей налогов. Фургал, как глава региона, мешал основному акционеру «Амурстали» Бальскому (50%) получить полный контроль над этим успешным и значимым предприятием и разорить его. По информации Фургала, Бальский планировал продажу предприятия китайцам, что привело бы к потере 10 тысяч рабочих мест и упадку дальневосточной металлургии.

3. Разборки вокруг завода тесно связаны с пресловутым делом о покушениях в 2004-2005 годов. Николай Мистрюков — один из ключевых акционеров «Амурстали» — был арестован по нему еще в 2019 году. За его преследованием стоит всё тот же Бальский. И как сообщила жена Мистрюкова, после его перевозки в московское СИЗО «Лефортово», бизнесмен подвергался пыткам с целью вынудить его передать свои акции бывшему партнеру Бальскому и оговорить Фургала.