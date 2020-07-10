Следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, то есть ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Возбуждение уголовного дела в отношении Фургала стало результатом длительной и кропотливой работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью. Об этом передает NewsKhab.ru с ссылкой на Следственный комитет Российской Федерации.

В апреле 2019 года в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет по поручению Председателя СК России уголовные дела о покушении на убийство и убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке были изъяты из территориальных следственных органов и переданы в производство следователя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета, специализирующегося на расследовании такой категории дел.

В ходе предварительного следствия были установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов. Благодаря правильной следственной тактике соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений. В том числе имеются показания свидетелей и потерпевших. Полученные сведения были проверены в рамках проводимых следственных действий, в результате которых были собраны достаточные доказательства для задержания губернатора Хабаровского края.

По делу кроме Фургала ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.

В ближайшее время в Москве с Фургалом будут проведены следственные действия, ему будет предъявлено обвинение. Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста.

Следователями Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета продолжаются активные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины участников организованной преступной группы в инкриминируемых им деяниях. При оперативном сопровождении сотрудников подразделений МВД России Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.

Данная работа осуществляется Следственным комитетом во взаимодействии с оперативными службами ФСБ и МВД России в рамках декриминализации обстановки на территории Дальнего Востока, связанной с противодействием организованным преступным группам.

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