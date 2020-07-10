В Хабаровском крае продолжается реализация программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Речь идет о социально значимых проектах жителей, на реализацию которых выделяются целевые субсидии из краевого бюджета. В этом году государственную поддержку получили 49 проектов в 13 муниципальных районах края, из которых 9 в ближайшее время будут сданы.

— Так, в селе Восточное практически завершены работы по освещению улиц. В селах Малиновка и Красная речка смонтированы световые опоры, подведено электричество. В Николаевске-на-Амуре завершаются работы по монтажу ливневки в центральной части городского сквера. Наиболее масштабный проект реализуется в селе Полетное района имени Лазо. Здесь уже третий год по линии различных программ ведется благоустройство парковой зоны «Сказка». В этом году по программе завершены работы по установке освещения, асфальтированию прогулочных дорожек, строительству беседок, — отметили в краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Кроме того, завершаются работы по реализации проектов в Малышевском, Мичуринском, Георгиевском и Галкинском сельских поселениях.

Полностью работы по всем проектам необходимо завершить до конца года.

В ведомстве напомнили, что программа в регионе реализуется уже седьмой год и очень популярна среди жителей, которые сами решают на общем собрании, какой проект необходимо воплотить в жизнь. Согласно условиям участия, не менее 1 % средств должны собрать сами граждане, не менее 1 % — организации, 5 % – деньги бюджетов поселений, до 93 % средств предоставляет правительство края по конкурсу. Заявку на участие подает городское или сельское поселение, которое по итогам распределения средств получает господдержку и организует работы. Речь в основном идет о благоустройстве мест отдыха, парков и скверов.

Значительная часть проектов, которые прошли по конкурсу в этом году, имеют отношение к благоустройству территории.

Напомним, что в рамках программы с 2014 по 2019 годы в крае реализовано 226 проектов, общая стоимость которых превысила 400 млн рублей.