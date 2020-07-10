Гидротехнический затвор, который в случае паводка должен закрыть вход в затон, в этом году готов не будет: фирма-подрядчик Службы заказчика краевого Минстроя, отвечающая за установку сооружения, не закончила работу и объявила себя банкротом.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук сегодня осмотрел участки, которые вызывают наибольшую тревогу во время подъема уровня Амура: вход в затон, территорию, прилегающую к арене «Ерофей», а также коллектор на улице Богачева. Как сообщил заместитель руководителя Службы заказчика Министерства строительства правительства Хабаровского края Андрей Терещук, подрядная организация, которая должна была установить батопорт в разрыве дамбы затона, свои обязательства не выполнила. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Подрядчик находится в стадии банкротства, с ними инициировано расторжение контракта. 19 июля состоится суд. Планируем определить нового подрядчика, но он сможет зайти на объект только в сентябре. Это касается и работ на самой дамбе, которая идет вдоль южной части города, так как подрядчик — один», — сообщил Андрей Терещук.

«То есть этим летом мы опять остаемся без батопорта, так? Надеюсь, что в следующем году сооружение все-таки будет установлено, потому что засыпать, а потом снова раскрывать вход в затон стоит немалых средств – около 23 миллионов рублей. Это бюджетные деньги, которым мы могли бы найти лучшее применение», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Следующей точкой объезда стал некогда недостроенный «Дальспецстроем» коллектор в районе арены «Ерофей». По проекту это сооружение должно принимать дождевую воду из «Первого микрорайона», микрорайонов «Строитель» и «Флегонтово». Сегодня незавершенный объект находится на балансе Службы заказчика краевого Минстроя. В случае обильных дождей и паводка здесь, как это было в прошлом году, установят насосы из городского резерва, чтобы не допустить подтопления жилых районов.

«Во время половодья в эту точку поступает примерно 3 тысячи кубометров воды в час. Нам необходимо уже сейчас подготовить место, линии для подключения насосов к электроснабжению, сделать обвязку. Количество помп нужно рассчитать с запасом и предусмотреть перекачивание около 4 тысяч кубометров воды в час», — распорядился Сергей Кравчук.

Он также поручил разработать план действий всех городских структур на случай потенциального паводка, проверить и отладить оборудование, назначить ответственных за его развертывание и т.д.

«В прошлом году мы начали работы при уровне реки около пяти метров. Все гидрологические показатели у нас есть, опыт – тоже, насосы, помпы, рукава – проверены и зарезервированы. Надеемся, конечно, что в этом году паводка не случится, но, тем не менее, город к нему готов», — сказал мэр.

Отметим, что сегодня уровень воды в Амуре у Хабаровска далек от угрожающего — 288 сантиметров, а несколькими днями ранее он достигал 310 сантиметров.