На минувших выходных по всему краю прошло множество массовых акций. Мы понимаем чувства людей, которые вышли на улицы и площади.

Но уже сейчас, спустя два дня, мы видим опасную тенденцию. Среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки. У одних просто «играет кровь», другие же, возможно, наживаются на протесте. Так набирает очки несистемная оппозиция и блогеры, у которых за счет яркого контента растёт число подписчиков.

Мы призываем всех жителей региона — не позволяйте себя использовать! Нельзя допустить массовых беспорядков, столкновений с правоохранительными органами. Если вы выступаете против беззакония, сами не нарушайте закон! Напоминаем, что все массовые акции несанкционированы.

Сейчас Хабаровск и другие города края в буквальном смысле «гудят» днем и ночью. Уважайте право на тишину тех, кто живет на оживленных улицах. В первую очередь, это дети и пожилые люди.

И ещё один важный момент. Ежедневно в Хабаровском крае регистрируется около 100 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Почти каждый день от этой болезни умирают наши земляки. Большие скопления людей – один из основных очагов распространения инфекции. Молодежь, вышедшая на акции, возможно, перенесет болезнь «на ногах», но при этом легко может заразить своих пожилых родных и близких.

Еще раз обращаемся к вам: не поддавайтесь на провокации даже из самых лучших побуждений, высказывайте свою гражданскую позицию цивилизованно и в рамках закона!

Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.