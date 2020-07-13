Сегодня в краевом центре приятно и вкусно провести время горожане и приезжие могут уже в 59 местах, а еще неделю тому назад гостей за столиками принимали немногим более сорока точек. Как рассказала заместитель начальника городского управления торговли, питания и бытового обслуживания Ольга Щетинина, 13 из этих «летних веранд» смогли открыться благодаря упрощенному порядку, принятому мэрией.

«19 июня городской администрацией было принято постановление, утвердившее временный порядок размещения сезонных площадок, примыкающих к стационарным объектам общепита. Его положения будут действовать все лето. После поступления заявления от предпринимателя, проводится комиссионный осмотр с участием наших специалистов и сотрудников комитетов по управлению районами города, которым определяется, годится ли планируемое место под такую площадку. Если возможность для ее организации есть – веранде быть: заключается договор, объект устанавливается и начинает функционировать сразу после приемки. Все это делается в кратчайшие сроки, ведь наша задача сейчас – максимально поддержать хабаровский бизнес, которому приходится выживать в условиях жестких ограничений, вызванных пандемией COVID-19», — рассказала она.

В качестве еще одной вспомогательной меры мэрия освободила рестораторов от платы за пользование местом размещения сезонной площадки на муниципальной земле. Этой льготой воспользовался уже 31 предприниматель.

Как отметила Ольга Щетинина, заявки от пищевиков, желающих открыть близ своего заведения «летнюю веранду», городским профильным управлением продолжают приниматься.

«Готовы рассмотреть все и каждому заявителю оказать максимальное содействие», — подчеркнула спикер.

Как ранее отмечали сами рестораторы, в краевой столице возможностью открыть у себя «летние веранды» располагают около трети предприятий общепита – порядка двух сотен ресторанов, кафе и бистро.