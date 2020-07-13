Настоящее лето пришло в Хабаровский край. Всю неделю синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +30 градусов, ночью воздух будет прогреваться до + 20 градусов.
— Дождей на этой неделе мы не видим. К выходным могут быть ливни с грозами, но короткие. В целом будет сухо и жарко, — прокомментировали прогноз в дальневосточном УГМС.
Между тем, в селе Верхняя Манома Нанайского района, где на прошлой недели подтопило жилые дома, вода уже ушла из населенного пункта. Также начал снижаться уровень реки Урми, подтопившей приусадебные участки и дорогу у села Кукан в Хабаровском районе. Ситуация там стабилизируется. В обоих селах продолжают работать спасатели, проводится мониторинг паводковой обстановки, подворовый обход, при необходимости оказывают помощь населению. Сотрудники администраций поселений начали оценку ущерба.
13-14 июля на реке Кур гидрологи не исключают дополнительный подъем уровней воды на 0,1-0,3 метра. Это поможет привести к осложнению обстановки у села Новокуровка. На реке Тунгуска у села Архангеловка также ожидается уровень близкий к опасному. Однако подтоплений там пока не прогнозируется. Ситуация с возможными паводками продолжает оставаться на контроле в правительстве края и местных администрациях.
Эта запись была опубликована 13.07.2020в 15:09. В рубриках: Общество.
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