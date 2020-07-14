Хабаровский государственный университет экономики и права и Тихоокеанский государственный университет вошли в рейтинг юридических вузов России 2020 по уровню зарплат выпускников. Superjob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в юридической сфере молодых специалистов, окончивших вуз в 2014–2019 годах. В пятерке лидеров рейтинга за год произошли изменения.

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова сохранил лидирующие позиции, средняя зарплата его выпускников составляет 115 000 руб. в месяц. На вторую строку рейтинга с зарплатами выпускников 110 000 руб. к Московскому государственному институту международных отношений МИД РФ поднялся Санкт-Петербургский государственный университет, показавший максимальный прирост зарплат за год (+15 000 руб.). На третьей строке впервые Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (100 000 руб.).

Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина (МГЮА) в этом году делит четвертое место с Финансовым университетом при Правительстве РФ (по 95 000 руб.). Улучшил позиции в рейтинге, поднявшись в топ-5, Московский университет МВД РФ им. В.Я.Кикотя (80 000 руб.).

Хабаровский государственный университет экономики и права, с уровнем зарплат выпускников в размере 75 000 рублей в месяц, сохранил в рейтинге седьмое место и показал прирост зарплат в размере 1 000 рублей.

Тихоокеанский государственный университет занял в этом году восемнадцатое место рейтинга и показал уровень зарплат выпускников в размере 60 000 рублей в месяц.