В Хабаровском крае удалось ликвидировать дефицит картофеля, который образовался из-за неурожая у местных аграриев в прошлом году и сбоя в поставках из КНР и других регионов России. Логистику удалось наладить, в результате чего с начала месяца стоимость одного килограмма корнеплода снизилась на 20%.

В региональном министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности отметили, что ежегодного жители края потребляют около 150 тысяч тонн картофеля. За счет местного урожая регион обеспечивает себя только на 70%. При этом ежегодно в регионе в мае –июне, когда запасы местного картофеля заканчиваются, а новый урожай появится только в августе, отмечается сезонный рост цен. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В этом году ситуация усугубилась неурожаем 2019 года, когда наши аграрии из-за переувлажнения потеряли около 40% всходов. Значительные потери наблюдались и в соседних регионах, где картофель также закупался торговыми сетями. Дефицит привел к росту закупочных цен и транспортных расходов. Кроме того, временно были приостановлены поставки из КНР, которая ужесточила требования к сертификации продукции, — отметили в краевом минсельхозе.

К 10 июля в Хабаровск удалось завезти 200 тонн картофеля из КНР, продолжаются поставки из Краснодара, дальневосточных регионов. Таким образом, в регионе удалось ликвидировать дефицит картофеля, что повлияло на цены. Так, с 23 июня по настоящее время цена килограмма корнеплода упала на 20% и в среднем составила 60 рублей. В министерстве отметили, что в течение недели стоимость картофеля также будет снижаться.

Кроме того, к августу китайский картофель будет постепенно замещаться продукцией местных сельхозтоваропроизводителей. Речь в том числе идет о поставках молодого картофеля из Приморья. В министерстве отметили, что несмотря на прекращение деятельности ряда местных сельскохозяйственных предприятий, в регионе удалось сохранить посевы картофеля на уровне прошлого года – 7,2 тыс. га и увеличить площади посадки овощей открытого грунта на 3 % – 2,7 тыс. га.

— Поэтапный ввод дополнительных земель и перераспределение существующего фонда, в том числе под выращивание овощей и картофеля – одна их основных задач по укреплению продовольственной безопасности региона. В этом году, если не помешает погода, валовый сбор картофеля составит 114 тыс. тонн, что закроет потребность края на 80 %. При этом минсельхоз региона субсидиями поддерживает аграриев, которые развивают растениеводство. Речь идет о государственной поддержке на элитное семеноводство, покупку сельхозтехники, развитие кооперации и ряда других направлений. Для увеличение пахотных земель в крае будет создана машинно-тракторная станция, — отметили в минсельхозе.