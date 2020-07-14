Новый налоговый режим для самозанятых начал действовать в Хабаровском крае. По данным налоговой службы, с 1 по 12 июля на учёт встали 832 человека. Этому, в том числе, поспособствовала простота регистрации, она происходит автоматически, без посещения налоговой инспекции. Все данные можно заполнить онлайн через личный кабинет на официальном сайте ФНС или в мобильном приложении «Мой налог».

— Самозанятыми могут стать физические лица и индивидуальные предприниматели, получающие доход без привлечения наемных работников. Налог на профессиональный доход могут применять и официально трудоустроенные граждане, которые в нерабочее время, например, занимаются репетиторством, пекут торты или шьют одежду на заказ. Таким образом, новый режим позволяет легализовать доход от подработок, «вывести из тени» и сохранить бизнес, а также воспользоваться государственными мерами поддержки, предназначенными для малого и среднего бизнеса, — пояснили в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края.

Для самозанятых предусмотрены пониженные в сравнении с НДФЛ налоговые ставки: 4%, если самозанятый гражданин предоставляет услуги или продает товары физическим лицам, и 6 % — юридическим лицам. Страховые взносы в пенсионный фонд оплачиваются в добровольном порядке. Для снижения налоговой нагрузки предусмотрен налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей в год. Прекратить применение налога на профессиональную деятельность следует, если доходы самозанятого превышают 2,4 млн рублей.