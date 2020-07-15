В связи с проведением в регионе несанкционированных массовых акций и угрозой распространения коронавируса, к жителям обратился первый заместитель председателя правительства края — руководитель аппарата губернатора и правительства края Владимир Хлапов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Сегодня в нашем регионе напряженная ситуация. Поэтому считаю необходимым постоянно информировать вас о том, что происходит. В первую очередь, хочу поблагодарить вас за корректное, адекватное выражение своей позиции. Мы все увидели это на минувших выходных. Но, к сожалению, ситуация постоянно меняется. Уже в понедельник на улицы и площади вышло много пьяных, были замечены явные провокаторы. Уверен, видите это и вы. Поэтому прошу вас – будьте осторожны. Думайте о своей безопасности и о безопасности тех, кто рядом. Вы имеете полное право на выражение своей позиции, но давайте делать это цивилизованно и не вестись на провокации, — отметил Владимир Хлапов.

Вместе с тем, первый зампред правительства края отметил профессиональную работу сотрудников правопорядка.

— Мне было приятно слышать слова благодарности в адрес полицейских от многих участников митинга. Давайте и впредь относиться с уважением к работе полиции. На их плечах сегодня лежит огромная ответственность, — отметил Владимир Хлапов.

По его словам, в сегодняшних условиях большое внимание уделяется предотвращению угрозы распространения коронавируса. Эти меры оправданы, так как помогают спасти сотни человеческих жизней.

— Знаю, что некоторых эта тема раздражает. Люди считают разговоры про болезнь запугиванием, отвлечением от главной темы этих дней. Но вынужден сказать, возможно, банальную вещь: главное — это как раз здоровье вас и ваших близких. Болезнь – не фэйк, не выдумка. Почти каждый день в крае от коронавируса умирает несколько человек. Ежедневно регистрируется около 100 случаев заболевания. Это серьезные цифры. И большое скопление людей – один из основных очагов заражения, — сказал Владимир Хлапов.

Он отметил, что сегодня власти края делают все возможное для того, чтобы обеспечить доступную и оперативную медицинскую помощь.

— Но без вас, без вашего ответственного отношения к здоровью, нам эту задачу не решить. Еще раз благодарю вас за адекватность, честность, открытость. Уверен, вы и впредь будете сохранять благоразумие, соблюдать закон и порядок, — подчеркнул первый зампред.