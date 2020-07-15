В ХК «Амур» подвели предварительные итоги работы в межсезонье. Так, удалось сохранить костяк команды, привлечь новых игроков. Сегодня хоккеисты проходят медицинское обследование и готовятся к тренировкам. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По словам министра физической культуры и спорта края Семена Экшенгера, в межсезонье в структуре некоммерческого партнерства «Хоккейный клуб «Амур» произошли изменения. Оно переименовано в ассоциацию. Это общероссийский тренд, которому последовали многие клубы в целях улучшения управляемости. Такая организационно-правовая форма позволяет создать оптимальный состав органов управления, сформировать попечительский совет, в который вошли представители общественных организаций, краевых государственных учреждений, подведомственных министерству спорта, руководство края.

— Костяк команды сохранен. В самое ближайшее время можно будет посетить тренировки, пообщаться с руководством клуба. Все необходимые финансовые позиции сохранены в тех объемах, чтобы команда смогла участвовать в игровом сезоне, проводить тренировки. Клуб зачислен в число участников нового сезона. Для этого в рамках регламента Континентальной хоккейной лиги проведены все необходимые административные и протокольные мероприятия. Сегодня к нам со стороны КХЛ нет никаких вопросов, — отмечает Семен Экшенгер.

В преддверии нового сезона к болельщикам обратились игроки и руководство клуба с просьбой отказаться от участия в несанкционированных массовых мероприятиях, соблюдать санитарные правила.

— Чтобы победить на льду и в жизни, надо играть по правилам, — отметил капитан команды Михал Йордан.

Напомним, что прошедший сезон КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии. Планируется, что новый сезон стартует 2 сентября 2020 г. Количество болельщиков на трибунах планируется ограничить в целях недопущения распространения коронавируса.