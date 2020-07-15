В Хабаровске завершено строительство двух малоэтажных домов, в которых дольщики из-за финансовых проблем застройщиков несколько лет не могли получить свои квартиры. Речь идет о долгостроях в Железнодорожном и Краснофлотском районах.

Так, разрешение на ввод в эксплуатацию дома на 24 квартиры по улице Декабристов получила компания ООО «Город». Аналогичный документ выдан ООО «Трансстроймонтаж», которая завершила строительство малоэтажного дома на 29 квартир в районе улицы Тихоокеанской. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Достройка этих объектов неоднократно обсуждалась в ходе заседаний краевой комиссии по проблемам обманутых дольщиков. В региональном минстрое уточнили, что в районе улицы Декабристов у застройщика остался еще один проблемный дом, который планируется ввести к осени. На объекте осталось завершить работы по подведению инженерных систем, а также отделку мест общего пользования. При этом у компании «Трансстроймонтаж» в районе улицы Тихоокеанской есть еще несколько проблемных малоэтажных домов. В этом же районе имеются долгострои и у компании «Город».

— Краевые власти активно помогают застройщикам, оказывая содействие в подключении коммуникаций, решении ряда других вопросов. Однако главная проблема всех вышеперечисленных объектов – дефицит средств у застройщиков. Всего в настоящее время в крае остается около 20 проблемных объектов. Не исполнены договоры около 1,5 тысяч участников долевого строительства, — отметили в краевом минстрое.

До конца года в регионе планируется ввести в эксплуатацию 9 долгостроев общей площадью 25 тыс. кв. метров. Полностью решить вопрос по проблемным домам в регионе планируют к 2022 году. Для этого создан краевой Фонд по защите прав обманутых дольщиков, в котором планируется аккумулировать средства на достройку, а в ряде случаев – выплаты гражданам.

Региональный минстрой прорабатывает вопрос о выделении средств на эти цели по линии аналогичного федерального фонда.

Напомним, что в прошлом году в регионе было введено 11 проблемных домов. Новоселье отпраздновали больше тысячи человек, которые несколько лет ждали свое жилье.