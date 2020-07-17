В рамках мер по преодолению негативных последствий для экономики, вызванных ограничительными мероприятиями, Правительство РФ выделило более 4 млрд рублей российским регионам на создание временных рабочих мест. Планируется, что Хабаровскому краю на эти цели будет выделено около 35,5 млн рублей из средств резервного фонда Правительства РФ. В краевом комитете по труду и занятости населения посчитали, что господдержка позволит дополнительно создать около 600 временных рабочих мест. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Речь идет о тех специалистах, которые находятся в вынужденном простое по основному месту работы и готовы на время действия ограничений выполнять временную непрофильную работу, заниматься общественным трудом. Кроме того, таким образом к труду также планируется привлекать граждан, которые за поиском работы обратились в службы занятости населения.

В рамках предоставления федеральной субсидии специалисты комитета разработали дополнительную региональную программу, которая предусматривает возмещение затрат работодателям, создающим временные рабочие места на период до трех месяцев. Речь идет о выплатах в размере не более одного МРОТ в месяц на каждого из привлекаемых сотрудников. Это 12 тысяч 130 рублей. Сумма будет увеличена с учетом районного коэффициента и выплат в Пенсионный фонд РФ, по линии фондов социального страхования и ОМС. В Хабаровске возмещение затрат на одного работника составит 18 922,80 рублей в месяц.

В настоящее время документ проходит процедуру согласования в различных инстанциях.

При этом аналогичная региональная программа, в рамках которой планируется сохранить занятость около 1000 человек в пострадавших из-за ограничений отраслях, в регионе уже действует. Субсидии получают не работодатели, а их сотрудники напрямую. Главное условие – работодателю необходимо вернуть их к рабочему процессу. Сделать это можно за счет организации временных рабочих мест.

В настоящее время документы на участие в программе подали 106 работодателей. Заключены договоры между работодателями и центрами занятости населения по 97 заявкам на 952 сотрудника, остальные заявки находятся на рассмотрении. Приступил к работе по заключенным договорам 271 человек.

Всего на выплаты из краевого бюджета направят около 36 млн рублей. Размер выплаты зависит от территории проживания. Для работников, проживающих в южных районах Дальнего Востока, это 15 770 рублей в месяц. Специалисты, проживающие в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, получат 18 200 рублей в месяц. Работники, занятые в районах Крайнего Севера в месяц получат 20 620 рублей в месяц.