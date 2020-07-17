Два современных центра по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи появятся в регионе. Частные инвестпроекты реализуются на территории Хабаровска, строительство уже подходит к финальной стадии. Поддержку и сопровождение осуществляет Агентство инвестиций и развития Хабаровского края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На улице Уссурийской строится современная клиника хирургического лечения патологий сердечно-сосудистой системы. Проект реализует Дальневосточный Медицинский Центр «ДВ МЕД». Партнером софинансирования выступил МСП Банк.

Первых посетителей частное учреждение сможет принять уже осенью этого года. Врачи медцентра будут выполнять более 1000 эндоваскулярных операций в год, при этом 80 % из них планируется проводить бесплатно за счет средств ОМС. По мнению специалистов, это поможет значительно улучшить ситуацию. По статистике, ежегодно более 3500 жителей региона нуждаются в проведении таких операций, в настоящее время выполняется только 1300.

Кроме того, центр планирует вести консультативный прием кардиолога, сердечно-сосудистого хирурга, невролога, ревматолога, хирурга, эндокринолога, косметолога по разным направлениям. Также будет возможность проведения функциональной и ультразвуковой диагностики на современном оборудовании.

Еще один крупный медицинский объект строится в районе улицы Краснодарской краевого центра. Здесь компания ООО «Наша Клиника» планирует создать инновационный высокотехнологичный центр «Академия здоровья». Учреждение будет оказывать жителям Хабаровского края и других субъектов ДФО комплексные медицинские услуги по различным направлениям. Среди них – диагностика и лечение заболеваний различной нозологии, реабилитация при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, врожденных деформациях, детского церебрального паралича (ДЦП) (кинезитерапия) и другие. Предполагается охватить население разных возрастных групп.

Медицинский центр общей площадью до 30 457,2 кв. м будет состоять из двух девятиэтажных корпусов. В первом здании будут расположены лечебные помещения, стационар, поликлиника на 700 посещений в смену. Второй корпус – отдельно стоящее 9-ти этажное здание пансионата общей площадью до 10 000 кв. м. В настоящее время завершаются строительно-монтажные работы медицинского центра.