Сегодня градоначальник проверил состояние благоустройства территории, прилегающей к главной визитной карточке города. Во время обхода он обнаружил массу недочетов, требующих устранения: повреждения гранитной плитки, которой облицован фонтан «Одуванчик», находящийся у нижнего пруда; прорастающая сквозь брусчатку трава; разваливающиеся бордюры. В список на срочную ликвидацию вошли еще несколько подобных позиций. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Все эти проблемы можно устранить в рамках расходов на текущее содержание объекта, это небольшие средства. Что мешает провести ревизию, а затем спокойно распланировать работы и ежедневно этим заниматься? К примеру, облицовочная плитка на фонтане. Сколько времени нужно, чтобы ее подклеить и остановить дальнейшее разрушение? Пара часов, не больше. Зато насколько ухоженнее сразу станет его вид. И это касается всего: покраски ограждений, крошащихся бордюров. Этим просто нужно методично заниматься», — сказал Сергей Кравчук.

Не устроило мэра и состояние среднего пруда: уровень воды в нем сейчас очень низкий, а рукотворные берега «пошли волной».

«Совершенно ясно, что где-то здесь идет утечка. Вода напитывает грунт, просачивается в бетонное окаймление водоема, которое во время заморозком начинает «гулять», стенки начинают разрушаться. Нам нужно провести тщательное обследование, выяснить, в чем заключается проблема и, конечно, ее устранить. Также прошу представителей городского УВД совместно со специалистами районной администрации обратить внимание на то, что здесь стали купаться дети. Трагедии нам допустить нельзя», — сказал Сергей Кравчук.

Также он пообщался с прогуливающимися у прудов горожанами, которые высказали ему свое мнение о том, как сделать это популярное место отдыха еще лучше. В частности, люди попросили установить здесь большие качели, на которых могли бы кататься и взрослые, и дети – такие, как на Триумфальной площади в Москве. Сергей Кравчук поручил проработать этот вопрос: найти подходящую площадку и оценить стоимость монтажа такого аттракциона.