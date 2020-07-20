В Хабаровском крае при содействии АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд» создана централизованная сеть закупа и сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой фермерами и личными подсобными хозяйствами. Ежегодно в регионе для организации этой работы выбирают операторов. Документы для участия в конкурсе уже принимают специалисты фонда.

— Одно из главных условий отбора это, конечно, платежеспособность, наличие складских помещений, логистических связей с торговыми сетями и переработчиками сельскохозяйственной продукции. Индивидуально каждому фермеру непросто организовать поставки своей продукции из-за небольшого объема и высоких затрат на логистику. В прошлом году мы отобрали по конкурсу 9 операторов, которые приобрели 723 тонны картофеля и овощей, 63 тонны меда. Продукция была приобретена у более чем 90 сельхозтоваропроизводи­телей края, — отметили в краевом сельскохозяйственном фонде.

Итоги конкурса в регионе подведут в конце августа. Именно в этом месяце начнется массовая уборка урожая. Кроме того, с учетом инфляции будут определены и закупочные цены. В прошлом году средняя цена килограмма картофеля у операторов составила 21 рубль, капусты – 15 р., свеклы – 12 р., моркови – 23 р., меда – 132 р.