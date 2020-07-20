Президент подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Хабаровского края».

Михаил Владимирович Дегтярёв (род. 10 июля 1981 года, Куйбышев, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель. Врио губернатора Хабаровского края с 20 июля 2020 года.

Председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи с 5 октября 2016 года.

Член Высшего Совета ЛДПР (2013—2017), с февраля 2017 года — член президиума фракции ЛДПР в Государственной думе VII созыва.

С 2011—2016 гг — Заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и наукоемким технологиям VI созыва.

Входит в резерв управленческих кадров из 143 человек, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации.

Избран в состав правления Федерации хоккея России.

Президент Федерации фехтования Самарской области (ФФСО).

Указом Президента Российской Федерации включен в состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта.

25 декабря 2013 года Указом Президента Российской Федерации включен в состав Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам развития авиации общего назначения. 10 февраля 2018 года повторно включен в состав Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно — информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

30 октября 2018 года Распоряжением Президента Российской Федерации назначен главой рабочей группы по совершенствованию законодательства в области спорта Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта.

С 12 декабря 2013 года — в составе попечительского совета Российского научного фонда.13 декабря 2018 года повторно включен в состав попечительского совета Российского научного фонда в соответствии с Указом Президента РФ от 13.12.2018 N715

В ноябре 2014 года избран вице-президентом Российского союза инженеров

Включен в состав Общественного совета при Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»

10 апреля 2019 года вошел в состав президиума Всемирного русского народного собора. Собор является международной общественной организацией, образованной под эгидой Русской православной церкви.

Занимается научной деятельностью. Область научных изысканий – административно-правовое регулирование в сфере спорта. Является автором 5 научных работ и 1 монографии.

20 июля 2020 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.