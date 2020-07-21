Резервных нет, и в ближайшие дни пока не предвидится. Обострившуюся ситуацию с коронавирусной инфекцией обсудили сегодня участники еженедельного заседания городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Открывая совещание, мэр Хабаровска Сергей Кравчук сделал упор на одну из главных причин победного шествия коронавируса по краевой столице – несоблюдение хабаровчанами масочного режима, пренебрежение самоизоляцией и прочими противоэпидемическими мерами.

«Ситуация не только не улучшается – она усугубляется с каждым днем. А уже к пятнице мы будем пожинать плоды многотысячных митингов, идущих в Хабаровске с прошлой недели. Многие горожане участвовали в массовых акциях без масок – теперь ждем вспышки заболеваемости. Дела со средствами защиты в общественном транспорте – не лучше. Я лично проехал в нескольких автобусах на прошлых выходных и убедился, что из десяти пассажиров на борту масками пользуются только двое-трое. Мы уже приняли все возможные меры, чтобы убедить горожан защищать свое здоровье, но их, похоже, все равно недостаточно. Придется искать неординарные, чтобы остановить, наконец, распространение заразы, тем более, что сегодня наличие койко-мест в городских стационарах уже подошло к критической точке», — сказал градоначальник.

Как сообщила заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Елена Лагошина, из 832 коек, имеющихся в хабаровских больницах для госпитализации горожан, больных коронавирусом, уже заняты 746 (89,7%). Свободными остаются только 86 мест.

«При ежесуточной заболеваемости в городе почти по 80 человек этих коек хватит на стуки! Конечно, каждый день кто-то выписывается из больниц и места освобождаются, но их все равно очень мало. Резервных нет, и в ближайшие дни пока не предвидится», — подчеркнул Сергей Кравчук.

Осложнение обстановки с распространением коронавирусной инфекции в Хабаровске отметила в своем докладе Елена Лагошина. В частности она сообщила, что за последние сутки в Хабаровском крае зарегистрировано 6208 случаев заболевания, при которых диагноз «COVID-19» подтвердился, ряды пациентов пополнили 120 человек. 78% от общего числа заболевших составляют жители Хабаровска – 4755 горожан.

«За минувшие 24 часа в краевой столице было зарегистрировано 73 новых случая заболевания. За последние три дня — 315 заболевших. По состоянию на 20 июля выздоровело 3228 человек, 51 пациент умер», — сообщила спикер. «Мы неуклонно прирастаем больными. Думаю, такая ситуация никого не радует. Несмотря на все меры профилактики, город все никак не может вырваться из тисков COVID-19. Распространение инфекции не дает бизнесу работать в нормальном режиме. Мы не можем открыть кафе, кинотеатры, рестораны, развлекательные центры. Не работают летние пришкольные площадки, загородные оздоровительные лагеря. Пока каждый хабаровчанин не поймет, что он в ответе не только за свое здоровье и безопасность, но и за благополучие окружающих, нам коронавирус не победить. Пока люди ходят без масок в торговых центрах и в общественном транспорте, участвуют в массовых мероприятиях, пренебрегая средствами защиты, распространение инфекции будет продолжаться», — резюмировал Сергей Кравчук.