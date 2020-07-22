21 июля, в Хабаровском крае нарастающим итогом выявлено 6334 случая заболевания COVID-19 (+126 за сутки). 3300 человек выздоровели (+72 за сутки), 52 пациента умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней. В итоге на лечении сейчас находятся 2982 пациента. Заболевшие наблюдаются в инфекционных госпиталях или в амбулаторных условиях. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Эта запись была опубликована 22.07.2020в 08:24. В рубриках: Общество.