Врио губернатора Хабаровского края сегодня приступил к исполнению своих обязанностей. На встрече с членами регионального правительства, руководителями силовых структур, фракциями политических пратий Михаил Дегтярёв обозначил основные приоритеты в работе исполнительной власти. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Глава государства доверил мне очень серьёзный пост, назначив врио губернатора Хабаровского края. Я с большим уважением отношусь к выбору жителей региона, который они сделали на прошедших губернаторских выборах, а также в ходе выборов депутатов. Сегодня федеральный центр услышал и учел мнение избирателей, направив меня на работу в Хабаровский край. Наша главная задача — труд на благо людей. Это неоспоримый приоритет как для меня, так и для всех членов правительства региона, депутатов, — отметил Михаил Дегтярёв.

Среди первоочередных задач врио губернатора назвал реализацию приоритетных национальных проектов, подготовку к отопительному сезону. Михаил Дегтярёв также обозначил ряд других направлений в экономике и социальной сфере.

— Нам всем нужно объединиться в решении социальных задач и проблем, которые волнуют людей. Важно, чтобы зарплаты вовремя выплачивались, жители своевременно получали причитающиеся социальные гарантии и льготы. И, учитывая серьезные риски распространения коронавируса, особое внимание мы должны уделить охране здоровья жителей края, — подчеркнул Михаил Дегтярёв.

Врио губернатора также поблагодарил сотрудников правительства региона, руководителей силовых структур и федеральных органов власти за сохранение стабильной ситуации в регионе в последние дни.

В ходе встречи слово также было предоставлено министру здравоохранения края Александру Витько, который доложил о текущей ситуации по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе.