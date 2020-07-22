Акционерное общество «Дальхимфарм» стало победителем сразу в двух городских конкурсах: «Лучший работодатель года по содействию занятости населения» по итогам 2019 года» и в «Смотре-конкурсе среди промышленных предприятий города Хабаровска» в номинации «Лучшее промышленное предприятие в освоении новых видов продукции, создании новых производств, решении проблем модернизации и технического перевооружения». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Церемония награждения прошла сегодня в рабочем формате в кабинете исполнительного директора фармацевтического завода Ирины Гусевой. Заслуженные награды вручил заместитель мэра по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Игорь Михайловский.

«Всего же в краевой столице насчитывается 40 крупных и средних промпредприятий, которые обеспечивают работой 24 тысячи хабаровчан. АО «Дальхимфарм» — одно из больших них. Завод входит в десятку основных российских компаний-производителей лекарственных средств. В течение 16 лет он является постоянным участником городских конкурсов, многократно признавался победителем. Здесь заботятся о своих сотрудниках и постоянно вкладывают средства в модернизацию производства, что позволяет достигать отличных результатов: в 2020-м выручка «Дальхимфарма» на 20% выше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, итоговый годовой оборот может составить свыше двух миллиардов рублей», — отметил Игорь Михайловский.

Завод был основан в 1939 году. Сегодня основное производство имеет несколько направлений: ампульное, таблетное, галеновое, выпуск суппозиториев и мазей. С конвейера предприятия сходит более 150 наименований лекарственных средств.

«Наши постоянные покупатели – это не только Россия и страны СНГ, такие как Казахстан, Узбекистан, Монголия, но и Япония. В страну восходящего солнца мы отправляем настойки, тонизирующие чаи, к примеру, чагу. Там она позиционируется как очень полезный продукт, который может помочь в профилактике онкологических заболеваний. Я и сама его пью постоянно. По вкусу как кофе, только полезнее», — рассказала исполнительный директор фармацевтического предприятия Ирина Гусева.

Сегодня на заводе идет строительство двух цехов под новые виды лекарств: таблетки, применяемые при ВИЧ-инфекции, а также лиофилизатные формы препаратов (перед применением их необходимо растворять в заводских флаконах).

«Мы решили инвестировать в эти цеха серьезные средства, так как надеемся выиграть крупные тендеры на поставку этих препаратов. В этом случае у нас будет гарантированный рынок сбыта», — поделился планами дальнейшего развития предприятия член совета директоров акционерного общества Сергей Ожгихин.

Напомним, что городской «Смотр-конкурс среди промышленных предприятий города Хабаровска» и конкурс «Лучший работодатель года по содействию занятости населения» проводятся в Хабаровске с 2004 года. Эти состязания направлены на выявление и поощрение компаний, которые занимаются модернизацией и расширением производства, а также тех, кто обеспечивает коллективам социальные льготы и гарантии.