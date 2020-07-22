Каждую неделю на нелегальных лоточников «охотятся» сотрудники мэрии и комитетов по управлению районами краевой столицы вместе с полицейскими. Как пояснила и.о. начальника отдела по организации работы рынков и мелкой розницы городского профильного управления Марина Перова, стражей порядка привлекают в основном в качестве «бодигардов»: в большинстве своем инспекцию проводят женщины, а продавцы, которых вынуждают свернуть незаконную торговлю, часто ведут себя агрессивно и даже пытаются атаковать проверяющих. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Накануне такой сводный отряд нагрянул в район Дворца культуры профсоюзов. Его окрестности (особенно местные остановки общественного транспорта, где людская проходимость – максимальна) уже давно облюбовали уличные торговцы «серыми» мобильными телефонами, бижутерией, фруктами, рыбой сомнительного происхождения (и такого же подозрительного качества), а также прочими товарами (очки-трусы-носки и т.д.). Однако, застать продавцов всего этого добра за работой не удалось: неизвестно, каким образом, но они узнали о готовящемся рейде и ретировались, бросив свои импровизированные прилавки, собранные из колченогих столиков, старых дверей и ящиков.

«На вот этих конструкциях, в пыли и жаре у самой дороги эти люди торгуют рыбой. В период лососевой путины – кетой и горбушей, а сейчас в их ассортименте караси, сазаны, щуки, сомы. Все это реализуется при +30°C без холодильного оборудования. Как и где добыли эту рыбу, где и в каких условиях хранили, прежде чем выложить на прилавок? Никакой ответственности за качество предлагаемого товара продавцы не несут (не говоря о том, что они не платят государству ни копейки налогов за свое незаконное предпринимательство). Все время призываем хабаровчан не покупать эту рыбу, предупреждаем, что это опасно, но – тщетно. Стараясь немного сэкономить, горожане продолжают отовариваться у нелегальных торговцев, приобретая и продовольственные и промышленные товары, а спрос, как известно, рождает предложения», — отметила Марина Перова.

Единственной, кто попал в руки проверяющих, стала торговка дешевым китайским бельем и футболками. Дама расположилась на трамвайной остановке и разложила пестрый трикотаж на картонных коробках. Судя по небольшой очереди, этот уличный «бутик» пользуется у горожанок популярностью. Они не прекратили совершать покупки даже тогда, когда инспекторы официально представились и попросили гражданку свернуть торговлю. Побросав вещи в ящики, она сделал это за несколько минут. А вот составить протокол на бойкую торговку на этот раз не удалось – никаких документов при себе у нее не оказалось. Впрочем, как отметила Марина Перова, в городском управлении торговли эта личность уже хорошо известна: протоколы на нее составляли неоднократно, но штрафы ее не смущают — прибыль от продаж вполне компенсирует эти досадные потери.

«Пока не будет отработана практика изъятия у нелегальных продавцов товара, доведения дела до суда и уничтожения изъятой продукции, искоренить незаконную уличную торговлю полностью мы не сможем. Хотя, стоит отметить, что постоянные рейды и штрафы, налагаемые на подпольных торговцев, все же дают положительный эффект: лоточников в Хабаровске становится меньше. За прошлый год только городским управлением торговли было оформлено 165 протоколов, еще приблизительно такое же количество составили сотрудники комитетов по управлению районами города и полицейские, которые также проводят самостоятельные рейды, аналогичные нашему сегодняшнему», — сказала Марина Перова.

Также она отметила, что, стоит проверяющим уйти, как лоточники выйдут из укрытия и снова примутся за старое, так что поработать в районе Дворца культуры профсоюзов проверяющим предстоит еще не раз.