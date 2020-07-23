Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел встречу с представителями регионального отделения партии ЛДПР. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Врио губернатора края обозначил основные приоритеты работы в регионе.

— Моя задача одна – обеспечить устойчивость функционирования власти в крае, порядок, работу в интересах людей. И у нас с вами вместе, как партийной команды, задачи те же самые. Политический ресурс партии в крае колоссальный. Это заслуга ваша, заслуга Владимира Вольфовича Жириновского и, конечно, доверие жителей края. Этим нужно с умом пользоваться, ведь кроме власти на нас еще и огромная ответственность. Любые наши просчеты, любая неудача ложатся пятном на всю партию, — подчеркнул Михаил Дегтярев.