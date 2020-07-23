Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сегодня провел встречу с представителями региональной общественной палаты, руководителями некоммерческих организаций. Основное внимание было уделено вопросам взаимодействия с властью в интересах развития края, решения насущных проблем жителей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Хотелось бы, чтобы общественность, которая представляет интересны разных категорий жителей нашего края, активнее взаимодействовала с властью. Речь в том числе идет о распределении средств на строительство социальных объектов. Отныне все новые стройки мы будем начинать только после консультаций с жителями, которые должны сказать свое мнение относительно каждого из объектов, — сказал Михаил Дегтярёв.

По его словам, в течение нескольких недель с представителями общественных организаций края будут проведены консультации касательно реализации национальных проектов, общественных инициатив, адресных программ развития региона. Выработанные предложения лягут в основу доклада, который врио губернатора края через месяц представит главе государства.

При этом встречи с представителями общественных организаций в правительстве края планируется проводить регулярно, как и обсуждать вопросы развития региона на различных площадках. Михаил Дегтярёв подчеркнул, что открыт для любых конструктивных предложений от жителей.

— Региону необходимо вернуть величие и гордость. Я хочу всех настроить на конструктивную работу. Все силы и средства, энергию необходимо направлять в русло развития региона. Одна из наших задач – выстроить плодотворную работу с федеральным центром, который сегодня готов идти навстречу Хабаровскому краю, выделять дополнительные ресурсы, — подчеркнул Михаил Дегтярёв.

В ходе встречи врио главы региона также обратил внимание представителей общественности на качество оказания услуг ЖКХ, на что нередко жалуются жители. Михаил Дегтярёв поручил наладить мониторинг за работой управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.