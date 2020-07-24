В налоговые органы края поступило более 1400 заявлений на выдачу субсидии из федерального бюджета на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Средства предусмотрены на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированных некоммерческих организаций по определенным отраслям.

Как сообщили в пресс-службе управления ФНС России по Хабаровскому краю, организациям и индивидуальным предпринимателям выплатят по 15 тысяч рублей и по 6,5 тысяч рублей на каждого работника. Для ИП без наемных работников размер субсидии составит 15 тысяч рублей.

Для получения госпомощи налогоплательщикам необходимо до 15 августа представить заявление в налоговый орган по месту нахождения организации/месту жительства индивидуального предпринимателя. Это можно сделать лично или направить в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика или в виде почтового отправления.

Для получения субсидии предусмотрен ряд обязательных условий. Организация не находится в процессе ликвидации или процедуре банкротства, индивидуальный предприниматель на дату получения средств не прекратил деятельность физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, не снят с учета в налоговых органах. Кроме того, у заявителя на 1 июня 2020 года должна отсутствовать недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающая 3000 рублей.

В перечень отраслей, требующих поддержки для проведения мероприятий по профилактике, включены следующие виды деятельности: в области спорта, отдыха и развлечений, физкультурно-оздоровительная, по предоставлению мест для временного проживания, по предоставлению продуктов питания и напитков, санаторно-курортные организации, ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий, парикмахерские услуги и салоны красоты, дополнительное образование детей и взрослых, предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

Более подробная информация размещена на официальном интернет-сайте ФНС России. Налогоплательщик через свой личный кабинет может самостоятельно проверить свое соответствие критериям получения субсидии по ИНН, а также отслеживать ход рассмотрения уже поданного заявления.